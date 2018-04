Claude Debussy, «génie radical, franc comme l'or»

On a célébré, il y a une petite semaine, le centenaire de la mort de Claude Debussy. À cette occasion, entretien sur pièces – concerts disponibles en ligne et extraits de films – avec le grand pianiste Philippe Cassard, debussyste de toujours, qui vient de publier chez Actes Sud un essai consacré au compositeur de Pelléas et Mélisande.