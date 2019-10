Romain Bertrand redécouvre les «grandes découvertes»

Avec L’Exploration du monde. Une autre histoire des grandes découvertes (Le Seuil), un collectif d’historiens réunis sous la direction de Romain Bertrand propose d’embarquer non seulement, comme on l’a longtemps fait, sur les caravelles lusitaniennes et les steamers britanniques, mais aussi sur des « mitepe swahilis, des padewakang bugis des kora-kora moluquoises ».