«Histoire de la littérature récente», le livre dont vous êtes le héros

Vous êtes en 2017. La littérature vous intéresse – vous pensez qu’elle est encore, toujours, susceptible de raconter quelque chose qui nous parle. Mais vous êtes coincé dans une position inconfortable, entre deux injonctions diffuses. L’une, un peu old school désormais, n’en finit plus de nous rappeler que la littérature ne parle que d’elle-même : depuis quelques décennies qu’on nous le rabâche, on commence à avoir compris. À la lassitude devant le lieu commun s’ajoute une forme de tristesse chez le lecteur : ne parler que de soi, quelle vanité ! Qu’il s’agisse de livres devrait rendre la chose plus noble ?