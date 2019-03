Paulette Nardal: «Marianne est aussi noire»

« Marianne est aussi noire. » C'est par ces mots que débute le livre Black French Women and the Struggle for Equality, 1848-2016, paru il y a quelques mois aux États-Unis (University of Nebraska Press, non traduit). Nourri par des universitaires de tous horizons, chercheurs aux États-Unis, à Paris ou aux Antilles, cet ouvrage à seize voix retrace la « lutte » des femmes noires, à diverses époques et dans différents continents, « pour l'égalité » dans la France coloniale et contemporaine.