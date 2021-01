La clé sociologique des songes

Bernard Lahire, professeur de sociologie à l’ENS Lyon, publie La Part rêvée, deuxième tome de son ambitieuse et volumineuse Interprétation sociologique des rêves (La Découverte, 2018), un ouvrage massif qui visait non seulement à faire de nos rêves une matière à enquête, mais aussi à redire l’ambition des sciences sociales et la prétention de la sociologie à « dévoiler les logiques sociales et ce qu’il faut bien appeler les déterminismes sociaux, à l’œuvre dans l’expérience humaine la plus personnelle ».