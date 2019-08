Durs Grünbein, le poète d’un pays «qui n’a jamais existé»

Quand Durs Grünbein, en 1988, fait son entrée dans l’espace littéraire et artistique raréfié de l’ex-RDA, il a, à un an près, l’âge du mur de Berlin. Né à Dresde en 1962, Grünbein vit à Berlin-Est entre 1985 et 1990, et son premier recueil Zone floue le matin est édité à l’Ouest. Mais il a pu compter sur l’entremise du dramaturge Heiner Müller et ses premiers poèmes circulent derrière le rideau de fer, jusqu’aux fameux « Sept télégrammes » de Leçon crânienne (1991) écrits du 23 octobre 1989 (cinq jours seulement après la mise à l’écart d’Erich Honecker) au 13 mars 1990, dont les traducteurs de l’anthologie de ses poèmes – Fedora Wesseler et Jean-Yves Masson qui dirige notamment le « domaine allemand » aux éditions Verdier – précisent qu’ils eurent alors un fort retentissement.