Aveugles à un «antisémitisme musulman»?

Il y a à peine deux ans, quand l’historien Georges Bensoussan, responsable au Mémorial de la Shoah et auteur sous pseudo des Territoires perdus de la République, affirmait, en octobre 2015 sur France Culture que « dans les familles arabes en France, et tout le monde le sait mais personne ne veut le dire, l’antisémitisme, on le tète avec le lait de sa mère », il était poursuivi en justice et on retrouvait sur le banc des parties civiles le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), la Ligue des droits de l’homme (LDH), SOS-Racisme et le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF).