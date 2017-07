Face à la vague nationale-populiste et aux tentations autoritaires qu’elle charrie, le socialisme comme digue protectrice et inspirante. La proposition semble saugrenue, au vu de l’état déplorable des forces qui se réclament (ou se réclamaient) de cet idéal. Les auteurs de deux ouvrages importants, Qu’est-ce qu’un gouvernement socialiste ? et Sociologie et socialisme, en ont bien conscience.