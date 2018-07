«Zama»: Lucrecia Martel repasse en tête

Dix ans ou presque que Lucrecia Martel n’avait réalisé de film. Zama, qui met en scène un corrégidor en Amérique du Sud à la fin du XVIIIe siècle, signe le retour de la grande cinéaste argentine. Telle qu’en elle-même : virtuose et poisseuse, passionnée par les jeux de l’eau et de la concupiscence, les dangers et les délices de la perte.