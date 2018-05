L'essayiste Siri Hustvedt anéantit le dualisme entre le corps et l'esprit

« Les humains sont les seuls animaux qui tuent pour des idées, il est donc sage de prendre celles-ci au sérieux, sage de s’interroger sur leur nature et leur origine. » À partir de cet énoncé, la romancière et essayiste américaine Siri Hustvedt propose une enquête intellectuelle étendue sur la « problématique corps/esprit ». Afin de savoir « de quoi sont faites les pensées ? » et si « elles ne viennent pas de notre corps, d’où viennent-elles ? ».