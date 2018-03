Notre colloque: la vérité à l’ère digitale

À l’ère de la révolution numérique, la question du droit à l’information prend une tout autre dimension. Ses professionnels, journalistes notamment, n’en sont plus les seuls acteurs, concurrencés par les blogueurs, les lanceurs d’alerte, les chercheurs et bien d’autres figures citoyennes.

Son champ s’est élargi au partage direct des connaissances, des expériences et des causes sur le Net, via les réseaux sociaux et toutes sortes de plateformes. Son étendue devient infinie grâce aux mutations technologiques qui démultiplient la conservation, facilitent l’accès aux données et favorisent leur circulation.

Définir l’enjeu démocratique de nos temps de bouleversement et de transition impose donc de sortir du cadre des seules questions journalistiques, en confrontant la notion de « savoir » à toutes les disciplines et pratiques qui en relèvent : enquêtes d’investigation, accès aux connaissances, évolutions du droit, enjeux de vérité, partage des données…

Car le numérique confronte aussi le droit de savoir à une liberté de dire renouvelée et augmentée, au risque que les opinions relativisent les informations et que l’âge de la post-vérité et l’assomption des « alternative facts » ne viennent noyer les vérités de fait.

Il y a tout juste cinquante ans, dans, la philosophe Hannah Arendt rappelait déjà que

Quelques années plus tard, dans son livre Du mensonge à la violence, elle écrivait « la négation délibérée de la réalité – la capacité de mentir – et la possibilité de modifier les faits – la capacité d’agir – sont intimement liées. Elles procèdent l’une et l’autre de la même source : l’imagination ».

Ce n’est en effet pas seulement la vérité des faits qui fonde l’action politique juste, mais aussi notre capacité à imaginer, à délibérer et mettre en forme ce qui a pu être établi ou ce qui en est resté au « seuil de détectabilité », pour reprendre les termes d’Eyal Weizman, fondateur du collectif Forensic Architecture (que l'on peut traduire en français par « architecture d'investigation »), qui viendra de Londres pour participer au colloque organisé à l’occasion des dix ans de Mediapart.

Comment faire, en effet, quand on est journaliste, chercheur, magistrat, bibliothécaire, architecte ou militant des droits humains, pour se réorienter dans un monde où les faits peuvent devenir « alternatifs », la vérité céder la place à la « post-vérité » et les informations être forgées pour mieux tromper ?

Comment agir et réagir lorsque les informations circulent, à l’ère numérique, de manière de plus en plus rapide et massive, et se rendent propices à toutes formes d’altérations, de manipulations, mais aussi de dénégations ? Comment continuer à enquêter et travailler alors que les menteurs et les bonimenteurs ont ajouté à leur arsenal de nouveaux outils ?

La promesse démocratique portée par le numérique est aujourd’hui fragilisée, contestée d’un côté par ceux et celles qui ne veulent voir dans les réseaux sociaux et les territoires digitaux que des zones de non-droit sans toujours bien les connaître ou les pratiquer, et investie, de l’autre côté, par ceux et celles qui profitent des nouvelles libertés et possibilités de prise de parole pour tenter d’y imposer leurs vues parfois très éloignées des exigences et des espoirs démocratiques.

L’enjeu du colloque international organisé vendredi 16 mars de 14 heures à 19 heures, sur le plateau du Centquatre-Paris, à l’occasion du dixième anniversaire de Mediapart, n’est donc pas seulement de réunir des personnalités venues spécialement de Londres, Boston, Le Caire, Rotterdam, Bogota ou Palerme. Il est à la fois de fond et de forme.

Il vise ainsi d’abord à saisir les enjeux démocratiques qui se cristallisent autour des mises en doute de la vérité, des procédures d’enquête, de circulation des informations, de conservation des données, en aval d’une séquence historique marquée, depuis l’élection de Donald Trump, par les craintes que font peser les fake news et la post-truth sur nos fonctionnements et dysfonctionnements professionnels et politiques.