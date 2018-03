«The Square», cinéma au carré pour monde trompeur

Sortie en salle de The Square, Palme d'or du dernier festival de Cannes. Épinglage des lâchetés modernes et satire à boulets rouges du milieu de l'art contemporain, le film du Suédois Ruben Östlund est aussi plus et mieux que cela : une réflexion non dénuée de force sur le rapport entre mise en scène, performance et outrage.