La mobilisation des «gilets jaunes», au prisme de BFMTV

«Ça va être une journée décisive, ce samedi », promet Bruce Toussaint. Soyez devant BFMTV. « Oui, agrée Christophe Barbier, sauf si les gilets jaunes les plus radicaux et les black blocs décident de faire l’impasse. » Non, pas possible ? Ils ne vont quand même pas poser un lapin à la « fermeté » de Christophe Castaner ? Ni priver les chaînes info de nouveaux records d’audience ? Cependant, « leur capacité de destruction » ne manquera pas de se déchaîner ce samedi ou un très prochain…

Lire la suite de la chronique de Samuel Gontier sur le site de Télérama.