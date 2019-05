Images interdites

Deux livres récents enquêtent, l’un sociologiquement, l’autre philosophiquement, sur les limites qu’une société peut accepter à la liberté d’expression en matière d’images, notamment pornographiques. Dans Interdire de voir. Sexe, violence et liberté d’expression au cinéma (Fayard), le sociologue Arnaud Esquerre cherche à comprendre la manière dont l’État classe les films et entend contrôler l’âge du public autorisé à les voir. Avec Images défendues. La liberté d’expression face à la pornographie (Classiques Garnier), le philosophe Denis Ramond bat en brèche l’opposition canonique censée opposer les approches de la liberté d’expression de part et d’autre de l’Atlantique.

Arnaud Esquerre, qui dirige l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, est devenu une figure singulière de la sociologie française, proche de Luc Boltanski avec qui il a publié(Gallimard, coll. « NRF Essais », 2017), ouvrage important en forme de théorie de la valeur contemporaine, et n’hésitant pas à intervenir dans le débat public avec des livres brefs, comme il l’avait fait, également avec Boltanski, avec(éditions Dehors, 2014) ou tout récemment avecparu chez Textuel.

Pour le chercheur, Interdire de voir clôt une « une trilogie sur l’État » débutée avec La Manipulation mentale (Fayard, 2009), une sociologie des sectes en France, et prolongée avec Les Os, les cendres et l’État (Fayard, 2011), consacrée à la manière dont sont traités les restes humains. En étudiant successivement le rapport de l’État au psychisme de ses sujets, à leur corps et maintenant à ce qui leur est autorisé de voir, l’idée d’Arnaud Esquerre est de comprendre le fonctionnement de l’État en évitant « d’enquêter sur les fonctions les plus étudiées », telles que le maintien de l’ordre par la police, la justice, l’éducation, l’impôt, les finances publiques…

C’est ce qui fait l’intérêt de son ouvrage, mais sans doute aussi sa limite. En effet, en se concentrant sur les dispositifs de contrôle étatique des images, Arnaud Esquerre ne s’intéresse en bout de course qu’à la façon dont aujourd’hui les « censeurs » se trouvent désormais moins dans l’administration que dans la société elle-même, à travers des groupes de pression qui se saisissent de la justice.

Et il n’élucide pas non plus entièrement le constat qu’il pose lui-même en introduction : « Au début du XXIe siècle, alors qu’Internet et la numérisation se sont déployés avec une telle ampleur que nombre d’enfants peuvent se gorger aisément de toutes sortes de vidéos contenant des images d’actes sexuels ou d’actes violents, classifier des films distribués dans des salles de cinéma pourrait sembler un exercice vain. »

Toutefois, même avec un titre quelque peu survendu, Interdire de voir constitue une enquête sociologique de qualité, bien qu’elle soit circonscrite dans son objet, c’est-à-dire limitée au contrôle des films par l’État et au cinéma grand écran. Pour se saisir de cette réalité, au terme de censure, le chercheur préfère celui de « suppression », un concept qui « recouvre, au moins, trois termes différents : la “censure”, le “contrôle” et la “classification” ».

En étudiant la façon dont les commissions de classification visionnent les films, afin de déterminer qui doit être autorisé à les voir ou de quels avertissements il est nécessaire de les assortir, Arnaud Esquerre cherche à comprendre les procédés interprétatifs mis en œuvre par les instances étatiques. À propos desquelles il souligne qu’elles « ignorent, généralement, les intentions exprimées de l’artiste, à l’inverse des opérations souvent réalisées par des critiques, journalistes ou universitaires ».

Pour saisir la tension structurelle qui peut alors exister entre d’une part la liberté d’expression et de l’autre, à la fois, la protection des individus contre eux-mêmes et la protection de la société contre les individus, Arnaud Esquerre établit une généalogie du contrôle des images, dont le mérite est de montrer qu’il ne s’agit pas d’une histoire linéaire. Il existe en effet des allers et retours entre volonté de contrôle et souci de laisser-faire, qui montrent que la bataille de la liberté d’expression ne constitue jamais une conquête définitive.

La première étape étudiée par le chercheur est celle de la naissance de la censure et du contrôle des films, entre 1909 et 1944, marquée par l’idée dominante que la censure doit être « efficace tout en faisant peu de bruit ». Elle révèle à quel point se mêlent indissociablement des questions techniques et politiques, notamment parce qu’« au temps du film muet, rien n’était plus simple que de couper quelques mètres de pellicule », avec des raccords beaucoup plus aisés qu’avec le cinéma parlant.

La deuxième étape s’étend de 1945 à 1980, soit, pour reprendre les mots d’Arnaud Esquerre,: une période empreinte de ruptures dans la pratique de la censure et le contrôle, mais aussi de continuités dans le dispositif qui les met en œuvre. Ce moment est notamment marqué par l’affaire de, de Jacques Rivette, les tribulations administratives post-68 qui signalent un sentiment de gêne vis-à-vis du contrôle des images sans y mettre fin et, en 1975, une loi d’apparence technique qui aura des conséquences esthétiques et politiques décisives. Cette année-là, une loi de finances dispose en effet que la TVA sera perçue à un taux majoré pour, et prévoit d’en dresser une liste, qui sera connue sous le nom de films X.

Pour le chercheur, cette loi s’inscrit dans une transformation plus ample : « Jusqu’alors les motifs guidant la suppression des films étaient d’empêcher les films contraires au “respect des bonnes mœurs” et susceptibles de “troubler l’ordre public”. Désormais, la suppression des films doit être décidée par rapport à la “pornographie” et “l’incitation à la violence”. »

Arnaud Esquerre intitule la troisième étape, qui s’étend de l’arrivée des socialistes au pouvoir en 1981 jusqu’à nos jours, « l’aller-retour de la liberté d’expression ». Il examine ainsi le cas du film Mad Max pour montrer que « l’extension du territoire de la liberté d’expression dans la France des années 1980, alors qu’elle se présente, pour Jack Lang, comme un héritage de Mai-68, se réalise par petits pas, et non d’une grande enjambée ». Si cette extension est progressive, « malgré la détermination de l’exécutif, c’est qu’elle rencontre une opposition forte, et cela à l’intérieur de l’appareil de l’État ».

Ce dernier est en effet loin d’être monolithique, ce qui n’empêche pas la rupture avec l’époque précédente d’être consistante, puisqu’on passe d’une commission de contrôle à une commission de classification. Dans le décret fondateur de 1961, la commission conservait la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures. C’est l’ensemble de ce dispositif qui disparaît dans le décret de 1990, conduisant les critiques de cinéma à ne plus pratiquer la politique de la chaise vide qu’ils tenaient jusque-là. Le décret de 1990 abaisse également les âges au-dessous desquels un film peut être interdit, mais laisse toutefois en l’état la possibilité d’inscrire une œuvre sur la liste X.

Ce gain en liberté, visible par exemple pour un film comme, autorisé en France à tous les publics avec un simple avertissement, alors qu’il est interdit aux moins de 16 ans dans de nombreux autres pays, s’avère toutefois seulement provisoire. Dès l’année 2000, écrit Arnaud Esquerre,Baise-moi

Une décennie après le desserrement de la réforme de 1990, la parenthèse est ainsi en partie refermée, d’autant qu’à « partir de 2009 s’est ajouté officiellement un nouveau principe pour orienter la suppression des films : le respect de la dignité humaine ». Ces nouvelles craquelures dans la liberté d’expression ne sont toutefois initiées, comme dans les périodes précédentes, ni par la hiérarchie de l’Église catholique, ni par les gouvernements, ni par la commission de classification, mais par les « actions conjuguées d’associations se présentant comme défendant la jeunesse et la dignité humaine », soutenues par certains juges.

Ces détours de la liberté d’expression face au contrôle des images de cinéma posent la question de savoir si une œuvre est perturbante, et surtout ce qu’elle perturbe. « La perturbation, écrit le chercheur, est, dans les années 2000, supposée pouvoir être double : extérieure et collective. L’inquiétude de la commission, en 1920, portait sur la première : crime, grève, révolution, telles sont les scènes qu’il faut couper pour éviter qu’un spectateur […] n’ait l’intention de s’y livrer hors film. C’est une perturbation de l’état social. Mais s’y est ajouté le souci d’une perturbation de l’état intérieur. Elle est le plus couramment nommée “heurt” ou “blessure” de la “sensibilité” ou des “sentiments”. »

Des notions d’autant plus délicates à manier qu’Arnaud Esquerre, en observant le fonctionnement concret de la commission de classement des films remarque que, notamment en ce qui concerne les actes sexuels, « pour un même film, des suppresseurs peuvent donc préconiser, en mettant en avant des images d’actes sexuels, presque tout le spectre : d’aucune interdiction à une interdiction aux moins de 16 ans ».

Constatant alors que, depuis les années 1970, l’État contrôle ou réprime plus particulièrement un certain état intérieur produit par un rapport spécifique de domination, « celui du plaisir sexuel tiré du rapport de domination par le corps », Arnaud Esquerre conclut son livre sur l’État avec une hypothèse séduisante, même si elle peut sembler spéculative. Pour lui en effet, un « tel agencement risque de subvertir et de dévier le sens de l’exercice de la domination par la violence sur lequel est fondé le pouvoir de l’État. Si la contrainte violente des corps est désirée et consentie, au lieu d’être crainte et imposée, s’il existe la possibilité d’une jouissance sexuelle à subir des actes de domination, y compris des actes policiers ou militaires, le respect des lois par cette contrainte violente des corps perd son efficacité et c’est l’État qui se défait ».