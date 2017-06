Les associations de défense des droits des étrangers ne sont pas dupes de la répartition des rôles – good cop, bad cop – entre le président de la République et le ministre de l’intérieur sur la politique d’asile et d’immigration. Lundi 26 juin, une rencontre a été organisée dans la matinée entre une dizaine d’entre elles et des conseillers de la cellule diplomatique de l’Élysée afin de mettre à plat les intentions du nouvel exécutif et faire entendre leurs voix, discordantes par rapport aux premières orientations observées sur le terrain. En fin d'après-midi, le tribunal administratif de Lille a ordonné aux autorités la mise en oeuvre, à Calais, de mesures visant à « éviter que les migrants soient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants ».