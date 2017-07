Incendies: pourquoi les pompiers craignent cyprès, mimosas et lauriers-roses

« Les plantes ornementales jouent un rôle de conducteur des flammes, via les haies qui joignent la forêt au lotissement ou à la villa, et de nombreux végétaux sont des combustibles dangereux », préviennent les experts de l’Institut national de recherche en sciences et technologie pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) qui préconisent « une réglementation sur les végétaux ornementaux à l’instar de l’obligation de débroussailler arrêtée dans les années 1990 ».