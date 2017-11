Le vélo dans les villes européennes

Les origines de l’ouvrage remontent aux années 1990, avec la commande, par le ministère néerlandais des transports, des travaux publics et de la gestion de l’eau, d’une étude historiographique sur le cyclisme en Europe. Le désir de la réactualiser et de l’adapter aux lecteurs anglophones a conduit les auteurs à élargir le corpus et les visées de la recherche. C’est ainsi que les chercheurs de l’université technique d’Eindhoven, aidés de leurs collègues du groupe Technologie, innovation et société, ont publié Cycling Cities en 2016.