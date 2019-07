Une célèbre fresque de San Francisco condamnée

Comment Life of Washington, ensemble de treize œuvres de l'artiste communiste américain Victor Arnautoff, qui affiche depuis 1936 un contenu antiraciste et révolutionnaire pour l’époque sur une surface totale de cent cinquante mètres carrés couvrant les murs d'un lycée de San Francisco, se retrouve condamné à disparaître du fait non pas de l'extrême droite mais d'une bienséance politique dévoyée.