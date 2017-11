La thyroïde ? Ceux pour qui elle fonctionne à merveille n’y songent guère. Et pour cause : située à la base antérieure de ­notre cou, cette petite glande en forme de papillon est aussi indispensable que discrète. À y regarder de plus près, son aventure est pourtant passionnante. Longtemps parée de mystère, elle a traversé les millénaires. Elle a provoqué des drames, suscité maintes anecdotes historiques, donné lieu à d’infinies controverses médicales. Car la thyroïde, dont les errements compliquent la vie de plus de 5 millions de Français, est tout sauf un organe simple !