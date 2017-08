Fake news et publicité: des relations incestueuses

C’est le nouveau fléau de la presse en ligne, des réseaux sociaux et même du monde politique. Les fake news, ou fausses nouvelles en bon français, pullulent sur Internet et sont largement relayées par les réseaux sociaux. Si l’argent est le nerf de la guerre, la publicité est le nerf d’Internet. En effet, la plupart des sites internet sont en grande partie financés par la publicité en ligne. Et plus il y a d’audience, plus ils gagnent d’argent. D'où la multiplication des fausses nouvelles.