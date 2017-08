Quand la littérature s’attaque aux prophètes du futur

Brad Pitt devrait acheter les droits de L’Invention des corps. Et sans tarder, car l’adaptation au cinéma de ce livre paraît inéluctable – même si cela suppose de composer une grammaire visuelle qui rende compte de la structure diffractée du roman. Qu’on y songe : un héros bigger than life – terriblement beau et sauvage – réchappe de la mort et des expériences menées par un redoutable magnat pour découvrir l’amour et triompher des puissants. Ainsi résumée, l’histoire semble une bluette sentimentale. Mais on a bien le droit d’aimer les bluettes, qui ne font pas toujours de la mauvaise littérature – ou du mauvais cinéma. L’intrigue la plus éculée reste un bon véhicule si elle parvient à aimanter une matière assez riche pour que l’on ait envie d’y croire.