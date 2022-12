Mediapart arrive sur Twitch !

Retrouvez l’émission « Abonnez-vous » une fois par semaine, tous les lundis, à partir de 19 heures, sur la plateforme Twitch, pour découvrir les coulisses de Mediapart.

Lundi 12 décembre à 19h nous recevions le journaliste Mickaël Correia, auteur des ouvrages Une histoire populaire du football (2018) et Criminels climatiques. Enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète (2022). Il nous a présenté la BD issue de la collaboration entre La Revue dessinée et Mediapart : Le Monde merveilleux d’Amazon : pollution, superprofits, précarité. On a parlé aussi du climat, de l’entreprise Total, et plus généralement de son travail au pôle Écologie de Mediapart.

Comment faire pour suivre le live ?

Pour regarder le live, pas besoin de s’inscrire à Twitch, les vidéos seront sur notre chaîne https://www.twitch.tv/mediapart. Pour participer au tchat, il faut créer un compte et suivre gratuitement la chaîne. Vous pourrez ainsi être prévenu·e quand le live commencera et ne rater aucune émission. Il faudra suivre la chaîne depuis au moins 10 minutes avant de pouvoir participer à la discussion.

Si vous n’êtes pas disponible le lundi soir, l’émission sera en replay dès le lendemain sur YouTube et sur Mediapart.

Et si vous voulez nous soutenir, ne payez pas de sub (la monétisation sur Twitch). Sur chaque sub, si la moitié de l’argent revient à la chaîne, l’autre arrive dans les poches d’Amazon… À la place, abonnez-vous à Mediapart.