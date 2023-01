Go Sport et Gap France : un mariage qui suscite l’inquiétude

LaLa cavalerie financière de l’homme d’affaires Michel Ohayon, propriétaire de la Financière immobilière bordelaise (FIB) qui a racheté successivement les enseignes de textile Camaïeu, Go Sport et Gap France pour un euro symbolique durant la crise du Covid-19, est sur le point de toucher à sa fin. Non sans dégâts sociaux et transferts de fonds suspects.