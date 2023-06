Mediapart est sur Twitch tous les lundis

Retrouvez l’émission « Abonnez-vous » tous les lundis, à partir de 19 heures, sur la plateforme Twitch, pour découvrir les coulisses de Mediapart.

Lundi 26 juin, dans « Abonnez-vous », Tarik Safraoui reçoit Faïza Zerouala, journaliste du pôle société et spécialisée dans les questions de pauvreté. Nous consacrerons cette émission à l’inflation et vous pourrez poser à Faïza Zerouala toutes vos questions sur son parcours et son travail à Mediapart.

Comment faire pour suivre le live ?

Pour regarder le live, pas besoin de s’inscrire à Twitch, les vidéos seront sur notre chaîne https://www.twitch.tv/mediapart. Pour participer au tchat, il faut créer un compte et suivre gratuitement la chaîne. Vous pourrez ainsi être prévenu·e quand le live commencera et ne rater aucune émission.

Si vous n’êtes pas disponible le lundi soir, l’émission sera en replay dès le lendemain sur YouTube et sur Mediapart.

Afin de limiter au maximum la monétisation de cette chaîne, nous ne sommes ni « affilié » ni « partenaire ». Si vous voulez nous soutenir, pas de « sub » (une sorte de pourboire proposé par la plateforme et grassement commissionné), préférez l’abonnement !



S’y retrouver sur Twitch

La plateforme Twitch a son propre vocabulaire – eh oui, cette plateforme a été créée aux États-Unis, donc ce vocabulaire est en anglais.

Traduire ces termes reviendrait à perdre en précision et en compréhension.

Comme nous parlons d’un journal et de formule d’abonnement, nous devons donc faire un distinguo entre s’abonner à Mediapart et s’abonner à la chaîne Twitch de Mediapart. Sur Twitch, s’abonner à une chaîne se dit « follow ». Payer un abonnement de soutien se dit prendre un « sub ».