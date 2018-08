NEW DELHI (Reuters) - Nissan et les autorités de l'Etat de Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, sont proches de régler à l'amiable un contentieux commercial pour non versement d'aides publiques par lequel le constructeur japonais, qui a ouvert une procédure d'arbitrage international, réclame plus de 729 millions de dollars (624 millions d'euros), a appris Reuters de sources au fait du dossier.