Paris et Rome d'accord sur l'avenir de la zone euro, déclare Le Maire

1 août 2018 Par Par Agence Reuters

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire a déclaré mercredi lors d'un déplacement à Rome que la France et l'Italie partagaient la même vision sur l'avenir de la zone euro et de l'Union européenne.