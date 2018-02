USA: Créations d'emplois et hausse des salaires accélèrent

2 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le nombre de créations d'emplois a augmenté en janvier aux Etats-Unis et les salaires ont enregistré leur plus forte progression sur un an depuis 2009, alimentant la perspective d'une accélération de l'inflation cette année dans un contexte de plein emploi.