NEW YORK/TOKYO (Reuters) - Le fabricant américain d'imprimantes et de photocopieurs Xerox a annoncé mercredi la démission de son directeur général et de plusieurs membres de son conseil d'administration pour mettre fin aux poursuites engagées par deux investisseurs activistes opposés à un projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros) avec le japonais Fujifilm.