Bombardier crée une division aéronautique unique

2 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Bombardier a annoncé jeudi qu'il allait créer une division aéronautique unique en rapprochant ses activités d'avions d'affaires et de court-courriers et accentuer ses cessions d'actifs non stratégiques en vendant ses unités d'aérostructures à Belfast et au Maroc.