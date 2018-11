USA: Rebond des créations d'emplois en octobre, les salaires grimpent

2 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les créations d'emplois ont fortement rebondi en octobre aux Etats-Unis et les salaires ont enregistré leur plus forte progression en rythme annuel depuis neuf ans et demi, ce qui signale des tensions persistantes sur le marché du travail qui pourraient encourager la Réserve fédérale (Fed) à poursuivre dans la voie du resserrement monétaire.