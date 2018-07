Le nouveau patron des patrons devra trouver à quoi sert le Medef

Les patrons ont un nouveau patron, et il a du pain sur la planche. Geoffroy Roux de Bézieux a été élu ce mardi 3 juillet à la présidence du Medef, la principale organisation patronale française, en remplacement de Pierre Gattaz qui n’avait pas souhaité se présenter pour un second mandat. Celui qui était jusqu’alors vice-président du Medef a obtenu 284 des 512 voix exprimées par les grands électeurs du mouvement, face à son concurrent Alexandre Saubot, ex-numéro 2 en charge du social et ancien président de la fédération de la métallurgie (UIMM).