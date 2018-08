Le déficit budgétaire en baisse à fin juin

3 août 2018 Par Par Agence Reuters

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 58,9 milliards d'euros à fin juin, en recul de 3,4 milliards par rapport à la même période un an plus tôt, selon les données publiées vendredi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.