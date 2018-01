Le secteur privé aux États-Unis a créé 250.000 emplois en décembre

4 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le secteur privé aux États-Unis a créé 250.000 emplois en décembre, un nombre de créations à son plus haut depuis mars, et nettement supérieur à celui de novembre et aux attentes des économistes, montre l'enquête mensuelle publiée jeudi par ADP.