Les investisseurs se couvrent en Suisse avant un vote sur la monnaie

4 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Les systèmes bancaire et monétaire suisses sont confrontés au risque d'un choc majeur à l'occasion d'un référendum organisé dimanche au sein de la confédération et bien qu'il semble peu probable, les traders mettent en place des stratégies de couverture contre un éventuel pic de volatilité du franc et des titres bancaires.