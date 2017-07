Quatrième mois de suite de contraction du marché auto américain

4 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le marché automobile américain s'est contracté en juin pour le quatrième mois de suite et ce malgré des rabais importants et des conditions de prêt plus avantageuses, un nouveau repli qui semble confirmer que l'année 2017 ne parviendra pas à égaler le record de 2016.