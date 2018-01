La Turquie choisit Eurosam pour définir son système de missiles

5 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

La Turquie a fait un pas supplémentaire vers une coopération militaire accrue avec la France et l'Italie en signant un contrat d'étude de définition d'un futur système de missiles avec deux groupes turcs et l'européen Eurosam, annoncé vendredi le consortium réunissant MBDA et Thales.