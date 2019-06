BMW et Jaguar Land Rover s'allient dans les véhicules électriques

5 juin 2019 Par Par Agence Reuters

BMW et Jaguar Land Rover ont annoncé mercredi qu'ils allaient développer ensemble une nouvelle génération de moteurs électriques et de systèmes de transmission et d'alimentation électroniques, dévoilant ainsi une nouvelle alliance dans le secteur automobile destinée à réduire les coûts de développement des véhicules électriques.