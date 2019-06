Le FMI abaisse sa prévision de croissance pour la Chine

5 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Le Fonds monétaire international a revu en baisse mercredi sa prévision de croissance de l'économie chinoise de 0,1 point de pourcentage pour l'année 2019 et 2020 à 6,2% et 6,0% respectivement en raison du regain d'incertitude autour des tensions commerciales entre Pékin et Washington.