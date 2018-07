Grève d'équipages de Ryanair fin juillet en Europe

5 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Le personnel de bord de Ryanair au Portugal, en Espagne et en Belgique fera grève les 25 et 26 juillet et pourrait poursuivre son mouvement au-delà de ces dates si la compagnie irlandaise à bas coûts ne répond pas aux revendications sur les conditions de travail et de salaire, ont annoncé jeudi cinq syndicats.