BCE: Praet et Weidmann confiants sur l'inflation et l'arrêt du QE

6 juin 2018 Par Par Agence Reuters

La Banque centrale européenne (BCE) est de plus en plus convaincue d'un retour progressif de l'inflation vers son objectif et discutera la semaine prochaine de l'opportunité de mettre progressivement fin à son programme de rachats d'actifs (QE), a déclaré mercredi Peter Praet, le chef économiste de la BCE.