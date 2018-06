La BCE convaincue que l'inflation remonte vers son objectif

6 juin 2018 Par Par Agence Reuters

La croissance robuste de la zone euro, et des pressions de plus en plus claires à la hausse sur les salaires, renforcent la confiance de la Banque centrale européenne (BCE) dans un retour progressif de l'inflation vers son objectif, a déclaré mercredi Peter Praet, le chef économiste de la BCE.