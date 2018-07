Deutsche Bank suscite de l'intérêt, dit Wirtschaftswoche

6 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Deutsche Bank, dont le cours de Bourse a récemment touché un plus bas historique, suscite l'intérêt de JPMorgan et d'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), rapporte vendredi le magazine économique Wirtschaftswoche, ce qui fait grimper le titre de la première banque allemande à Francfort.