La vente de Niki à IAG remise en cause par un tribunal

8 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Un tribunal berlinois a jugé lundi que la procédure de dépôt de bilan de Niki aurait dû se faire en Autriche et non en Allemagne, au risque de remettre en cause l'achat de la filiale d'Air Berlin par IAG.