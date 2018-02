La Banque d'Angleterre durcit le ton sur les taux

8 février 2018 Par Par Agence Reuters

La Banque d'Angleterre (BoE) a prévenu jeudi qu'il lui faudrait probablement relever les taux d'intérêt plus tôt et plus fortement qu'elle ne le pensait il y a trois mois en raison de l'amélioration des perspectives économiques de la Grande-Bretagne dans un contexte international porteur.