NEW YORK (Reuters) - La cote de popularité de Donald Trump est au plus bas mais le président américain réalise un meilleur score auprès de ceux qui se disent enclins à participer aux élections, montre un sondage Reuters/Ipsos publié mercredi, un an jour pour jour après la victoire de l'homme d'affaires républicain dans la course à la Maison blanche.