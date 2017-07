Renault coopère avec Sanef sur les véhicules autonomes

10 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Renault et Sanef, la filiale française d'autoroutes du groupe espagnol Abertis, ont annoncé lundi une coopération pour développer les communications entre les véhicules autonomes et les infrastructures routières, et tester le passage des barrières de péage ainsi que l'approche des zones de travaux.