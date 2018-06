Trump et la Chine: les contresens de l’éléphant

Parties de l’Orient extrême, les « nouvelles routes de la soie », autrement dit la BRI (Belt and Road Initiative) chère au président chinois Xi Jinping, devraient se dérouler jusqu’à l’extrémité occidentale de la masse continentale eurasiatique. Le groupe public d’énergie chinois CTG (China Three Gorges) vient ainsi de lancer une offre publique d’achat sur le capital de EdP, première entreprise portugaise par le chiffre d’affaires, la capitalisation et les bénéfices. Il s’agit là d’une petite illustration d’un dessein stratégique de long terme qui place la Chine sur une trajectoire de collisions répétées, sinon de confrontation ouverte avec les États-Unis. C’est aussi la toile de fond des épisodes récents de négociation et de confrontation, à Washington et à Pékin, avec la touche d’imprévisibilité liée au comportement erratique de l’hôte actuel de la Maison Blanche.