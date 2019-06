Dix Etats américains s'opposent à la fusion Sprint/T-Mobile

11 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Dix Etats américains, dont New York et la Californie, ont engagé mardi une action en justice visant à s'opposer à la fusion entre T-Mobile US et Sprint, une opération à 26 milliards de dollars (23 milliards d'euros).