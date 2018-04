Poids lourds: Partenariat stratégique entre Hino et VW

12 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Hino Motors, filiale camions de Toyota Motor, et Volkswagen Truck & Bus ont annoncé jeudi un partenariat stratégique afin d'être plus compétitifs dans un secteur des utilitaires en mutation face à des normes environnentales plus strictes et au développement des technologies de conduite autonome.