Des banques italiennes au secours de Banca Carige

12 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Banca Carige a confirmé lundi qu'elle allait recevoir jusqu'à 400 millions d'euros de la part d'autres banques italiennes et d'investisseurs privés pour respecter une date butoir fixée par la Commission européenne en matière de renforcement de ses fonds propres et ainsi éviter une nouvelle possible crise du secteur.